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Бывший муж месяцами притворялся убитой женой в сети 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
В Индии мужчина убил бывшую жену и семь месяцев вел ее социальные сети в попытке скрыть ее смерть. Об этом сообщает информационный портал Mirror Now News.
В начале июня Рахи Шривастава (Rakhi Srivastava) из города Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, отправилась в Непал вместе со своим новым мужем и не вернулась из свадебной поездки. Обеспокоенные родственники женщины подали заявление в полицию о ее пропаже в конце месяца. Однако следователей смутило, что в социальных сетях индианки продолжали появляться новые публикации.
Изначально полиция заподозрила в преступлении супруга женщины. Однако в октябре им удалось обнаружить мобильный телефон Шриваставы. Это стало главной уликой против ее бывшего мужа — известного хирурга Дхармендры Пратапа Сингха (Dharmendra Pratap Singh). Полицейским удалось выяснить, что он был в Непале в то же время, что и молодожены.
В пятницу, 21 декабря, мужчину и двух его сообщников арестовали. Полиция Индии связалась с непальскими коллегами, и те заявили, что еще в июне обнаружили тело некой женщины. Ее опознали как Шриваставу.
Хирург признался полицейским, что встретился с бывшей женой якобы для того, чтобы поговорить о делах, угостил ее коктейлем со снотворным и сбросил со скалы. Сингх забрал ее телефон и несколько месяцев обновлял страницу женщины в Facebook.
Мужчина объяснил, что убил бывшую жену за то, что она шантажировала его и требовала отдать ей деньги и имущество.
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Комментарии
Происшествия , Азия , В мире , Горакхпур , Индия , Непал
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