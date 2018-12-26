Бывший муж месяцами притворялся убитой женой в сети

Индии мужчина убил бывшую жену и семь месяцев вел ее социальные сети в попытке скрыть ее смерть. Об этом сообщает информационный портал Mirror Now News.

В начале июня Рахи Шривастава (Rakhi Srivastava) из города Горакхпур , штат Уттар-Прадеш, отправилась в Непал вместе со своим новым мужем и не вернулась из свадебной поездки. Обеспокоенные родственники женщины подали заявление в полицию о ее пропаже в конце месяца. Однако следователей смутило, что в социальных сетях индианки продолжали появляться новые публикации.

Изначально полиция заподозрила в преступлении супруга женщины. Однако в октябре им удалось обнаружить мобильный телефон Шриваставы. Это стало главной уликой против ее бывшего мужа — известного хирурга Дхармендры Пратапа Сингха (Dharmendra Pratap Singh). Полицейским удалось выяснить, что он был в Непале в то же время, что и молодожены.

В пятницу, 21 декабря, мужчину и двух его сообщников арестовали. Полиция Индии связалась с непальскими коллегами, и те заявили, что еще в июне обнаружили тело некой женщины. Ее опознали как Шриваставу.

Хирург признался полицейским, что встретился с бывшей женой якобы для того, чтобы поговорить о делах, угостил ее коктейлем со снотворным и сбросил со скалы. Сингх забрал ее телефон и несколько месяцев обновлял страницу женщины в Facebook.

Мужчина объяснил, что убил бывшую жену за то, что она шантажировала его и требовала отдать ей деньги и имущество.