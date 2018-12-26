Под Тюменью спасли 80 поросят, замерзавших в 38-градусный мороз

Сотрудники МЧС спасли 80 поросят, которые замерзали 38-градусный мороз на трассе в Тюменской области . Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

В районе населенного пункта Уват большегруз, перевозивший "ценный груз" заглох.

Прибывшие на место сотрудники МЧС установили тепловую пушку, пуско-зарядное устройство, закутали большегруз в брезент и начали отогревать. При этом водитель автомобиля, по данным ведомства, регулярно заглядывал в прицеп и просил запустить транспортное средство как можно быстрее.

"Через один час и двадцать минут автомобиль был отогрет и запущен. Водитель поблагодарил спасателей, и был готов отправится дальше в путь, но спасители не удержались, и спросил про ценный груз. Улыбнувшись, водитель вышел из кабины и направился к дверям прицепа. Всем было интересно, хватило одного взгляда, что бы все тайное стало явным. Вот он и странный визг, и шорох и топот, который раздавался ночью на безлюдной трассе. Весь этот звук исходил от 80 поросят, которые направлялись на одну из ферм севера. Удивления и улыбки на лицах спасателей не сходили еще долгое время", — рассказали в МЧС.

В ведомстве отметили, что произошедшее — добрый знак, и подытожили, что "в следующем году все будет хорошо".