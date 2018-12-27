Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по производству якобы красной икры в Москве, изъяв из оборота 5,5 тонн контрафакта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.
"Сотрудниками полиции при участии Росгвардии пресечена деятельность подпольного цеха по производству продукта, имитирующего красную икру. Мощность двух линий составляла 4-5 тысячи банок в день. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн фальсификата", — сообщили в пресс-центре.
Готовая продукция, расфасованная в жестяные банки с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края, под видом натуральной лососевой икры поставлялась крупными партиями на продовольственные рынки Центрального федерального округа. Сотрудниками полиции осуществлена проверочная закупка данной продукции, в образцах которой проведенным исследованием ДНК рыб не обнаружено.
"Задержаны пятеро работников цеха — граждане республик Средней Азии, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию организатора противоправной деятельности", — заключили в МВД.