Полицейские закрыли подпольный цех по производству икры в Москве

Сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального цеха по производству якобы красной икры в Москве , изъяв из оборота 5,5 тонн контрафакта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Сотрудниками полиции при участии Росгвардии пресечена деятельность подпольного цеха по производству продукта, имитирующего красную икру. Мощность двух линий составляла 4-5 тысячи банок в день. Полицейскими из незаконного оборота изъято около 5,5 тонн фальсификата", — сообщили в пресс-центре.

Готовая продукция, расфасованная в жестяные банки с логотипами известных производителей из Сахалинской области и Камчатского края, под видом натуральной лососевой икры поставлялась крупными партиями на продовольственные рынки Центрального федерального округа. Сотрудниками полиции осуществлена проверочная закупка данной продукции, в образцах которой проведенным исследованием ДНК рыб не обнаружено.