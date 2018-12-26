Германия заподозрила «Исламское государство» в порче проводов

Порванный стальной трос и поврежденный контактный провод, проходящий по воздуху, обнаружили 23 декабря. Оператор путей проинформировал о произошедшем стражей порядка, движение поездов на участке временно пришлось прервать.

Во время расследования инцидента полицейские нашли неподалеку от места флаг террористической группировки. Теперь следователи выясняют, связаны ли эти два события непосредственно, и были ли у злоумышленников какие-либо политические мотивы. Также изучается потенциальная связь с аналогичным случаем в Баварии. Там в октябре неизвестные пытались с помощью стального троса повредить скоростной поезд или вызвать его сход с рельсов.

В марте сообщалось, что в Чехии арестовали пожилого мужчину, спровоцировавшего крушения поездов возле города Млада-Болеслав. Он два раза повалил деревья на железнодорожные пути, а на месте разбрасывал псевдоджихадистские листовки.