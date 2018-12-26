В Ульяновске выдвинули версию убийства семьи

Следователи в Ульяновске заявили, что, по одной из версий, убийство женщины и ее двух дочерей мог устроить мужчина, тело которого нашли на месте трагедии, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.

Ранее СК РФ сообщал, что 25 декабря в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены тела женщины и двух ее дочерей 11 и 15 лет, а также неизвестного мужчины. Еще один подросток был госпитализирован с ранением плеча. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.