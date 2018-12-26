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В Ульяновске выдвинули версию убийства семьи 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи в Ульяновске заявили, что, по одной из версий, убийство женщины и ее двух дочерей мог устроить мужчина, тело которого нашли на месте трагедии, сообщил РИА Новости представитель СУСК по региону.
Ранее СК РФ сообщал, что 25 декабря в квартире в Заволжском районе Ульяновска были найдены тела женщины и двух ее дочерей 11 и 15 лет, а также неизвестного мужчины. Еще один подросток был госпитализирован с ранением плеча. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.
"По одной из версий мужчина, расправившись с семьей, покончил с собой. Однако следствие сделает окончательный вывод на основании соответствующих медицинских заключений", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , Криминал , СКР , РИА Новости , Ульяновск
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