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В центре Казани неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие 

Газета.Ru + ещё 15 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
В МВД Татарстана проинформировали о стрельбе, которую неизвестный злоумышленник устроил в центре города. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел на пересечении улиц Островского и Университетской. Неизвестный выстрелил в мужчину, находившегося за рулем автомобиля. Пострадавший вышел из транспортного средства и попытался отобрать оружие. В это время нападавший сделал второй выстрел.
По предварительной информации, злоумышленника попытался задержать очевидец, но тоже был ранен.
"Оба пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. На данный момент полиция объявила план "Перехват", — заявили в ведомстве.
Ранее в Брюсселе неизвестный обстрелял ресторан и скрылся.
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Происшествия , Криминал , МВД , Казань , Республика Татарстан
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