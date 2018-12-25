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Возвращавшийся из Диснейленда самолет упал в океан и исчез 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: U.S. Air Force
Самолет с двумя пассажирами, следовавший из Диснейуорлда в аэропорт Принстона, штат Нью-Джерси, упал в океан и пропал. Об этом сообщает Daily Mail.
На борту The Piper PA-46 находился 51-летний Питер Рензулли и его 19-летний сын Дэниел. Их самолет пропал с радаров через 30 минут после вылета из аэропорта Орландо. Спустя некоторое время спасатели получили сигнал бедствия и передали его береговой охране.
Несколько вертолетов и катеров со спасателями отправились на поиски обломков самолета, однако им не удалось обнаружить ни воздушное судно, ни людей, находившихся на борту. Через 56 часов безуспешных поисков береговая охрана приостановила спасательную операцию.
«Приостановка поисков пострадавших — это нелегкое решение. Мы всегда надеемся на лучшее, поэтому продолжим мониторить информацию об инциденте», — поделился координатор поисково-спасательного отряда Кристофер Эдди.
Парк аттракционов Диснейуорлд в Орландо также называют Диснейлендом, однако его официальное название — «Всемирный центр отдыха Уолта Диснея» (Walt Disney World Resort).
В декабре небольшой пассажирский самолет, на борту которого находились четыре человека, упал в воду на побережье курортного города Майами. Инцидент произошел в канун Рождества, 24 декабря. Всех пассажиров удалось спасти.
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Происшествия , Уолт Дисней , Walt Disney , Орландо
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