Меры безопасности на объектах компании "Уралкалий" ужесточены после инцидента с гибелью девяти строителей подрядной организации в шахте в Соликамске Пермского края. Об этом ТАСС сообщила во вторник пресс-секретарь министерства территориальной безопасности региона Елена Дубинина.
"Меры безопасности на объектах "Уралкалия" повышены и ужесточены. По результатам расследования Ростехнадзора будут направлены соответствующие указания всем руководителям опасных производственных объектов", — сказала она.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае будет усилен контроль за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3 компании "Уралкалий" в Соликамске. Об этом договорились 24 декабря замруководителя Ростехнадзора Светлана Радионова и глава региона Максим Решетников. Спасательные работы по ликвидации аварии на шахте в Соликамске не вызвали замечаний Ростехнадзора.
Пожар на шахте в Соликамске произошел 22 декабря. Всего в стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации "УС-30", они погибли.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. В рамках дела о пожаре и гибели людей арестованы четыре работника "УС-30". Уголовное дело расследует центральный аппарат СК РФ.