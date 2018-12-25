Около 50 человек эвакуировали из стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления

Около 50 человек эвакуировали из здания городской стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах «В городской стоматологической клинике №11 по адресу ул. 2-я Квесисская, д. 4 произошло задымление. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, на улицу вывели около 50 сотрудников и пациентов. Ведется проверка», — сказал собеседник агентства. По словам источника, предположительно, тление произошло в вентиляционном коробе на первом этаже клиники из-за короткого замыкания.