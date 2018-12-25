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Около 50 человек эвакуировали из стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления 

Агентство «Москва» + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 50 человек эвакуировали из здания городской стоматологической клиники на севере Москвы из-за задымления, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В городской стоматологической клинике №11 по адресу ул. 2-я Квесисская, д. 4 произошло задымление. Из-за этого в здании была объявлена эвакуация, на улицу вывели около 50 сотрудников и пациентов. Ведется проверка», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, предположительно, тление произошло в вентиляционном коробе на первом этаже клиники из-за короткого замыкания.
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Происшествия , Пожары , МВД , АГН "Москва" , Москва
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