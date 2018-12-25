У подорвавшегося на боеприпасе российского полицейского нашли арсенал

Она уточнила, что в отношении офицера возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот взрывчатых веществ» (ст.222.1 УК РФ).

14 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о взрыве в Подмосковье, на Большом московском кольце неподалеку от города Куровское . На месте происшествия был обнаружен 29 летний лейтенант полиции, участковый уполномоченный столичного ОМВД по району Марьина Роща. Сам он пояснил врачам и прибывшим полицейским, что обратил внимание на подозрительную коробку на обочине, и при попытке убрать ее с дороги произошел взрыв. В результате офицеру оторвало кисти рук. Он был доставлен в районную больницу, а позже переведен в госпиталь МВД в Москву, где находится до сих пор.

«При осмотре дачного участка в городском округе Ликино-Дулево следственно-оперативная группа обнаружила огромное количество оружия, боеприпасов, а так же исторические предметы времен Великой отечественной войны, в том числе — немецкие награды и предметы амуниции солдат вермахта. По заключению экспертов, обнаруженные предметы содержат взрывчатые вещества. Там же были зафиксированы следы взрыва и крови», — рассказала Врадий.

По версии следствия, офицер на дачном участке пытался разобрать боеприпас, используя топор и иные инструменты, но допустил небрежность, что привело к взрыву. Желая скрыть обстоятельства произошедшего, он выехал на трассу, куда и вызвал скорую помощь, придумав информацию о коробке на обочине.

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, при обыске в дачном домике были обнаружены грамоты от одного из военно-исторических обществ, карты с обозначениями мест боевых действий, а так же медальоны-смертники солдат вермахта, личные награды, оружие и боеприпасы как времен Великой Отечественной войны, так и послевоенные.

«Причем среди прочего обнаружен пулемет MG-34, в идеальном состоянии с патронами к нему. Только этот предмет стоит сотни тысяч рублей», — уточнил наш собеседник.

По предварительным данным, полицейский оказался активным «серым копателем» — часть обнаруженного на местах боевых действий он сдавал в музеи, а часть присваивал.