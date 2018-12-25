«Цапок»-крабоед решил засудить собственных детей

Бывший член банды цапков Вячеслав Цеповяз собирается отсудить половину предприятия, которым управляют его дети. Соответствующий иск Цеповяз подал в кущевский суд, сообщает « Комсомольская правда ».

«Цеповяз подал очередной иск к своей бывшей супруге и детям. В этот раз требует признать недействительным сделку по переходу прав на доли в ООО «Созвездие» от бывшей супруги к их общим детям Оксане и Дмитрию, вторым требованиям является признать за ним 50% доли в уставном капитале Общества», — рассказал изданию адвокат Эдуард Чургулия.

Предприятие владеет химчисткой и рестораном в станице Кущевской. Свою долю в ООО «Созвездие» Цеповяз оценивает в 4,2 млн рублей.

Ранее суд отказал бывшей жене Цеповяза Наталье в удовлетворении кассационной жалобы на признание недействительным их брачного договора, заключенного в 2015 году. Согласно договору, после развода все имущество Цеповяза отошло к его жене и детям, Цеповяз оспорил договор в суде, его иск был удовлетворен.