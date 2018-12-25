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В Литве задержали заочно арестованного в России собственника Bombardier 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Руководитель и собственник дилера снегоходов и гидроциклов Bombardier ООО "Росан Трейд" Роман Каневский, заочно арестованный в России, задержан в Литве, сообщает главк Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
По данным ведомства, Каневский и еще один руководитель "Росан Трейд" Андрей Кушуль изготовили фиктивную бухгалтерскую документацию, на основании которой внесли в налоговые декларации за 2012-2015 годы ложные сведения. Следствие отмечает, что ущерб от их действий превысил 3 миллиарда рублей.
"Каневский задержан в Литовской Республике, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
Каневский и Кушуль обвиняются по статье УК РФ "Организация в уклонении от уплаты налогов", отмечает СК. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.
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Происшествия , Криминал , СКР , Литва , Санкт-Петербург
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