В Литве задержали заочно арестованного в России собственника Bombardier

По данным ведомства, Каневский и еще один руководитель "Росан Трейд" Андрей Кушуль изготовили фиктивную бухгалтерскую документацию, на основании которой внесли в налоговые декларации за 2012-2015 годы ложные сведения. Следствие отмечает, что ущерб от их действий превысил 3 миллиарда рублей.

"Каневский задержан в Литовской Республике, после его экстрадиции в Россию с ним будут проведены необходимые следственные действия, направленные на привлечение к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Каневский и Кушуль обвиняются по статье УК РФ "Организация в уклонении от уплаты налогов", отмечает СК. Ранее они были заочно арестованы и объявлены в международный розыск.