В Краснодарском крае сел на мель сухогруз

ТАСС: последние новости

Трупы мужчины и женщины нашли в автомобиле возле супермаркета в Долгопрудном

Почетный член FIDE Эдуард Дубов умер в Москве на 81-м году жизни

Самолет выехал за пределы ВПП в аэропорту на севере Красноярского края