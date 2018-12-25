В Краснодарском крае сел на мель сухогруз 

Сухогруз с 11 членами экипажа сел на мель в районе поселка Таманский Темрюкского района Краснодарского края. Команду оперативно эвакуировали на берег, сообщили ТАСС во вторник в администрации района.
Накануне региональное управление МЧС России по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение в связи с сильными дождями, мокрым снегом и усилением ветра. Прогнозировалось, что в отдельных районах края порывы ветра могут достигать 30 м/с.
"Сегодня под утро сухогруз сел на мель. 11 членов экипажа уже доставлены на берег, пострадавших нет, разлива нефтепродуктов не произошло", — сказал ТАСС источник в администрации.