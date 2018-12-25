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В Волгограде учеников лицея эвакуировали из-за пожара 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Учеников лицея №7 в Волгограде эвакуировали из-за возгорания, пострадавших нет, сообщает во вторник ГУ МЧС по Волгоградской области.
По данным ведомства, во вторник в 11 часов по местному времени (10.00 мск) в волгоградском лицее № 7 произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания, сработала пожарная сигнализация.
"Преподавательским составом была организована эвакуация учащихся. "…" В 11.11 часов (10.11 мск — ред) пожарные расчёты ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС.
Как уточняет ведомство, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки при использовании оргтехники.
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Происшествия , Пожары , МЧС , Волгоград , Волгоградская Область
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