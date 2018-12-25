В Волгограде учеников лицея эвакуировали из-за пожара

По данным ведомства, во вторник в 11 часов по местному времени (10.00 мск) в волгоградском лицее № 7 произошло возгорание в одном из кабинетов на третьем этаже здания, сработала пожарная сигнализация.

"Преподавательским составом была организована эвакуация учащихся. "…" В 11.11 часов (10.11 мск — ред) пожарные расчёты ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении МЧС.

Как уточняет ведомство, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки при использовании оргтехники.