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Пассажирский самолет потерпел крушение в канун Рождества 

Lenta.ru 25 минут назад
Легкомоторный самолет потерпел крушение в США в канун Рождества, 24 декабря. Об этом сообщает NBC Miami.
Воздушное судно, на борту которого находились четыре человека, упало в воду на побережье курортного города Майами. Всех пассажиров удалось спасти, они получили легкие травмы. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как перевернутый самолет прибивает к берегу.
«Я благодарен тому, что я жив. Я рад, что вернулся на землю. Я рад, что все в порядке», — поделился своими впечатлениями один из выживших в катастрофе.
В декабре легкомоторный самолет потерпел крушение упал на футбольное поле в парке Атланты, штат Джорджия. В результате инцидента, погибли четыре человека, находившиеся на борту. Воздушное судно направлялось из Атланты в Мемфис. На месте падения пожарные нашли только обломки. Самолет удалось распознать лишь по уцелевшему хвосту.
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Происшествия , Видео , В мире , США , телеканал NBC , Майами
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