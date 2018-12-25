В МЧС назвали причину обрушения сопки в Хабаровском крае 

В управлении МЧС по Хабаровскому краю назвали причину обрушения сопки в Верхнебуреинском районе, сообщает РБК. По информации специалистов, в этом случае речь идет не о падении метеорита, а об оползне.
На место природного катаклизма отправилась группа специалистов, среди которых были сотрудники института водных ресурсов, гидрометеорологи, а также представители МЧС. Исследовав место обрушения, учёные пришли к выводу, что это был оползень.
«В результате осмотра будут сделаны экспертные заключения специалистов для того, чтобы можно было принимать дальнейшие меры. На основе одного визуального решения проблему не решить», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По информации специалистов, природная аномалия возникла 12 декабря в 02:50 по московскому времени. С помощью спутниковых данных ученые выявили «значительные ландшафтные изменения», происходившие с 9 по 12 декабря вблизи русла реки Бурея выше водохранилища. На снимке не оказалось макушки одной из сопок и изменился земляной покров (пропала растительность). Грунт засыпал русло реки Бурея, в связи с чем возникла угроза подтопления ближайшего посёлка Чекунда. Ранее глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов предположил, что причиной обрушения могло стать падение метеорита. Однако специалисты Бурейской ГЭС заявили, что местные сейсмостанции не зафиксировали толчков и взрывов, которые могли бы свидетельствовать о падении космического тела.