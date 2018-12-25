В МЧС назвали причину обрушения сопки в Хабаровском крае

В управлении МЧС по Хабаровскому краю назвали причину обрушения сопки в Верхнебуреинском районе, сообщает РБК. По информации специалистов, в этом случае речь идет не о падении метеорита, а об оползне.

На место природного катаклизма отправилась группа специалистов, среди которых были сотрудники института водных ресурсов, гидрометеорологи, а также представители МЧС. Исследовав место обрушения, учёные пришли к выводу, что это был оползень.

«В результате осмотра будут сделаны экспертные заключения специалистов для того, чтобы можно было принимать дальнейшие меры. На основе одного визуального решения проблему не решить», — заявили в пресс-службе регионального управления МЧС.