Житель Челябинской области погиб после нападения медведя

По данным следствия, 25 декабря в вольере на окраине города Озерска найдено тело 40-летнего местного жителя, по данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.

"По предварительной информации, мужчине причинил смертельные травмы 4-летний медведь, которого он нашел в лесу и содержал в вольере. Медведь был застрелен сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба ГУМВД России по региону, ЧП произошло вечером 24 декабря на территории хозпостроек по улице Промышленной в городе Озерске. Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО Озерск для обезвреживания животного применили табельное оружие, добавляется в сообщении. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, поясняет пресс-служба.

Как пишут пользователи соцсети "Вконтакте" на страничке, посвященной городу Озерск, мужчина взял зверя еще медвежонком, принеся с охоты. Держал в саду, хотел пристроить в цирк или зоопарк, но медведя туда не взяли, сообщают пользователи.