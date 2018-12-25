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Чеченских геев убили выстрелом в голову
Чеченских геев убили выстрелом в голову

Житель Челябинской области погиб после нападения медведя 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медведь напал на жителя города Озерск Челябинской области, который нашел зверя в лесу и содержал в вольере, мужчина погиб, сообщило во вторник следственное управление СК по региону.
По данным следствия, 25 декабря в вольере на окраине города Озерска найдено тело 40-летнего местного жителя, по данному факту следственные органы проводят доследственную проверку.
"По предварительной информации, мужчине причинил смертельные травмы 4-летний медведь, которого он нашел в лесу и содержал в вольере. Медведь был застрелен сотрудниками полиции", — говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба ГУМВД России по региону, ЧП произошло вечером 24 декабря на территории хозпостроек по улице Промышленной в городе Озерске. Прибывшими на место происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по ЗАТО Озерск для обезвреживания животного применили табельное оружие, добавляется в сообщении. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, поясняет пресс-служба.
Как пишут пользователи соцсети "Вконтакте" на страничке, посвященной городу Озерск, мужчина взял зверя еще медвежонком, принеся с охоты. Держал в саду, хотел пристроить в цирк или зоопарк, но медведя туда не взяли, сообщают пользователи.
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Происшествия , СКР , МВД , Челябинская Область
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