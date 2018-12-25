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В припаркованном у супермаркета авто в Подмосковье нашли тела двух человек 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, их тела нашли в припаркованном у супермаркета авто в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает ГСУ СК по региону.
24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Долгопрудном обнаружен автомобиль с телами двух человек без внешних признаков насильственной смерти, сообщается на сайте ведомства.
«Установлено, что погибшими являются жители Смоленской области, 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы, которые точно установят причины смерти.
Ранее в туалете одного из московских паркингов обнаружили тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.
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Происшествия , СКР , МВД , Долгопрудный , Московская область
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