В припаркованном у супермаркета авто в Подмосковье нашли тела двух человек

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, их тела нашли в припаркованном у супермаркета авто в подмосковном городе Долгопрудный , сообщает ГСУ СК по региону. 24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Долгопрудном обнаружен автомобиль с телами двух человек без внешних признаков насильственной смерти, сообщается на сайте ведомства. «Установлено, что погибшими являются жители Смоленской области, 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении. По предварительным данным эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы, которые точно установят причины смерти. Ранее в туалете одного из московских паркингов обнаружили тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.