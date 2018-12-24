Москвичка подала в суд на организаторов аттракционов за лишение девственности

Жительница Москвы намерена отсудить у организаторов аттракциона «Дом перевертыш» 100 тыс. рублей компенсации морального ущерба за якобы потерянную невинность.

По информации РАПСИ, девушка обратилась с соответствующим иском в Тверской суд Москвы. Она утверждает, что устроила фотосессию на цилиндрической люстре, откуда соскользнула и упала на пол. Позже, почувствовав острую боль в области паха, обратилась за помощью в больницу. Обследование выявило разрыв девственной плевы.

Виновными в подобной ситуации пострадавшая считает организаторов аттракциона, которые обязаны были информировать посетителей о правилах безопасности на аттракционах.

В компании Big Funny объясняли инцидент стремлением заявительницы заработать денег.