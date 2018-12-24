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Женщина «воскресла» после кремации 

Lenta.ru + ещё 6 16 часов назад
Фото: Frank Bienewald / Globallookpress.com
В индийском городе Патиала, штат Пенджаб, женщина, которую считали убитой, вернулась домой после собственных похорон. Об этом сообщает сайт news.com.au.
26-летняя Наина Рани (Naina Rani) исчезла 8 декабря. В полиции полагали, что она сбежала от мужа с любовником, однако через три дня местный фермер нашел мешок с женским телом. Опознать убитую женщину по лицу оказалось невозможно, но родители Рани узнали украшения дочери.
Родственники забрали тело и 15 декабря кремировали его. Через четыре дня выяснилось, что первоначальная версия была верна: Рани вернулась домой с любовником. Теперь полиция пытается установить личность убитой женщины по результатам вскрытия и образцу ДНК, взятому до кремации.
В ноябре сообщалось, что житель Казахстана вернулся домой через два месяца после своих похорон. Родственники приняли за него разложившийся труп мужчины, который нашла полиция.
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