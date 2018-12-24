Таксисты украли у москвичей два миллиона рублей

РЕН ТВ сообщает об участившихся кражах денег и ценностей у пассажиров такси в Москве . По данным канала, одна из самых крупных краж произошла 23 декабря: после поездки мужчина лишился смартфона за 60 тысяч рублей и 1,5 миллиона рублей с карты.

В ночь на 23 декабря другого пассажира избили в такси на Верхней Сыромятнической улице. Водитель напал на мужчину и отобрал у него мобильный телефон. По данным РЕН ТВ, таксиста задержали благодаря введению плана «Перехват».

В ночь на 22 декабря девушка, возвращавшаяся из клуба, уснула в такси. Водитель высадил ее у станции метро «Коломенская», не довезя до дома. Позже девушка обнаружила, что с ее банковской карты списали 155 тысяч рублей.

В ночь на 20 декабря крупной суммы денег лишился мужчина, который не успел попасть в метро до закрытия. Он вызвал такси, через некоторое время водитель высадил его у банкомата, чтобы пассажир снял тысячу рублей на оплату поездки. Позже мужчина обнаружил, что с его карты пропало 300 тысяч рублей.

Таким образом, в 20-х числах декабря москвичи лишились почти двух миллионов рублей после поездок с таксистами. РЕН ТВ отмечает, что почти все пострадавшие пассажиры вызывали такси, когда были пьяны.