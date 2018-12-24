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Россияне отреагировали на разгром пансионата у границы Крыма 

Рамблер 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи соцсетей высказались по повод разгрома пансионата украинскими военными в городе Геническ Херсонской области. Россияне посчитали инцидент вполне закономерным развитием событий.
«..нынешнее ″военное положение″ — лишь очередной этап разгрома Украины киевско-фашистским режимом″, — заявил в Twitter председатель партии "Родина" Алексей Журавлев.
Некоторые объясняют разгул бойцов ВСУ «западным» воспитанием.
«Просто военный сброд Украины показал себя местному населению, наилучшим образом, как обучили их специалисты США и НАТО», — пишет в Twitter пользователь Валерий Линде.
О разгроме пансионата в Геническе стало известно от бывшего депутата Верховной рады Украины Алексея Журавко, который на странице в Facebook своего соратника опубликовал документы, подтверждающие инцидент. По его словам, бойцы ВСУ представились администрации пансионата военнослужащими 57-й бригады и заявили, что они займут учреждение на условиях введенного в стране военного положения. В жалобе директора пансионата, направленной военному прокурору Южного региона Украины, говорится, что пропали два плазменных телевизора, в холе было разбито витражное стекло, в номерах беспорядок и много пустых бутылок из-под алкоголя.
Комментарии
Происшествия , Алексей Журавлев , Партия Родина , Верховная Рада , НАТО , Геническ , Республика Крым
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