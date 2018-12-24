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Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура России поручила региональным отделениям ведомства перепроверить все сообщения о пытках в российских колониях. Об этом в понедельник, 24 декабря, источник в надзорном ведомстве сообщил Znak.com.
По данным издания, сообщения в первую очередь должны быть перепроверены в регионах, перечисленных корреспондентом Znak.com Анастасией Мельниковой на пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря. Мельникова перечислила эти регионы в вопросе о реформировании Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Журналистка, в частности, сказала, что сообщения о пытках в колониях поступали из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, республики Хакасия, Забайкальского края, Ярославля. Также она напомнила о роскошной жизни в тюрьме участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза. Путина спросили, не считает ли он, что необходима немедленная реформа ФСИН.
Президент отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна прежде всего контролироваться прокуратурой, а «факты, которые всплывают, абсолютно недопустимы». Любые преступления, тем более пытки, должны быть наказаны. По словам главы государства, так и происходит, когда факты становятся известны.
«Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать систему и повышать уровень гражданского контроля», — сказал президент.
18 декабря представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной заявил, что переполненность СИЗО остается одним из главных нарушений закона, выявляемых в уголовно-исполнительной системе.
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Происшествия , Анастасия Мельникова , Александр Куренной , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , ФСИН
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