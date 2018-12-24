Генпрокуратура возбудилась после вопроса Путину о пытках в колониях

Генпрокуратура России поручила региональным отделениям ведомства перепроверить все сообщения о пытках в российских колониях. Об этом в понедельник, 24 декабря, источник в надзорном ведомстве сообщил Znak.com.

Журналистка, в частности, сказала, что сообщения о пытках в колониях поступали из Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Саратовской областей, республики Хакасия, Забайкальского края, Ярославля. Также она напомнила о роскошной жизни в тюрьме участника кущевской банды Вячеслава Цеповяза. Путина спросили, не считает ли он, что необходима немедленная реформа ФСИН.

Президент отметил, что ситуация в местах лишения свободы должна прежде всего контролироваться прокуратурой, а «факты, которые всплывают, абсолютно недопустимы». Любые преступления, тем более пытки, должны быть наказаны. По словам главы государства, так и происходит, когда факты становятся известны.

«Говорить о том, что там нужно все переломать, тоже было бы неправильно. Там нужно совершенствовать систему и повышать уровень гражданского контроля», — сказал президент.