Нападение на росгвардейцев после корпоратива попало на видео

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Россияне набросились на росгвардейцев после корпоратива и попали на видео 

Lenta.ru + ещё 3 21 минуту назад
Предприниматели подрались на новогоднем корпоративе, а затем набросились на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии. Столкновение попало на видео, которое в понедельник, 24 декабря, предоставил «Ленте.ру» Следственный комитет России (СКР).
По данным ведомства, четверо калининградцев устроили драку в кафе, после чего персонал вызвал вневедомственную охрану Росгвардии. Пьяные дебоширы накинулись с кулаками на прибывших росгвардейцев, одному из бойцов пришлось применить табельное оружие.
Нападавший был госпитализирован с огнестрельным ранением в ногу, трое других задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , СКР , Lenta.ru
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