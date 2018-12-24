Нападение на росгвардейцев после корпоратива попало на видео

Россияне набросились на росгвардейцев после корпоратива и попали на видео

Предприниматели подрались на новогоднем корпоративе, а затем набросились на прибывших по вызову сотрудников Росгвардии. Столкновение попало на видео, которое в понедельник, 24 декабря, предоставил «Ленте.ру» Следственный комитет России (СКР).

По данным ведомства, четверо калининградцев устроили драку в кафе, после чего персонал вызвал вневедомственную охрану Росгвардии. Пьяные дебоширы накинулись с кулаками на прибывших росгвардейцев, одному из бойцов пришлось применить табельное оружие.

Нападавший был госпитализирован с огнестрельным ранением в ногу, трое других задержаны. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.