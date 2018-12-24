У жителей целого поселка украли пенсии

В Горячем Ключе неизвестная женщина похитила из отделения « Почты России » 8 млн 921 тысячу рублей, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Сообщение об ограблении в полицию города поступило в воскресенье, 23 декабря. Предположительно, грабительница подобрала ключ к входной двери почтового отделения, проникла в тамбур и электронным ключом сняла помещение с охраны. Потом подобрала ключи еще к трем дверям, проникла в помещение кассы и вскрыла ящики с деньгами. Ключи от ящиков были в помещении.

Деньги в отделение «Почты России» инкассаторы привезли накануне.

В УФПС Краснодарского края заверили, что похищение крупной суммы денег не отразится на клиентах, все обязательства выполняются в срок и в полном объеме. Пенсии и пособия за декабрь выплатили до 23 декабря.