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У жителей целого поселка украли пенсии 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Горячем Ключе неизвестная женщина похитила из отделения «Почты России» 8 млн 921 тысячу рублей, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение об ограблении в полицию города поступило в воскресенье, 23 декабря. Предположительно, грабительница подобрала ключ к входной двери почтового отделения, проникла в тамбур и электронным ключом сняла помещение с охраны. Потом подобрала ключи еще к трем дверям, проникла в помещение кассы и вскрыла ящики с деньгами. Ключи от ящиков были в помещении.
Деньги в отделение «Почты России» инкассаторы привезли накануне.
В УФПС Краснодарского края заверили, что похищение крупной суммы денег не отразится на клиентах, все обязательства выполняются в срок и в полном объеме. Пенсии и пособия за декабрь выплатили до 23 декабря.
Происшествия , Почта России , МВД
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