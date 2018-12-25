Суд продлил арест чиновникам из Дагестана

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они пробудут под арестом до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.

«Суд продлил арест Гамидов и Юсуфову до 5 февраля 2019», — сказал он.

По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.