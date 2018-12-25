Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест чиновникам из Дагестана 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Антон Кардашов/АГН "Москва"
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему врио премьер-министра Дагестана Абдусамаду Гамидову и экс-министру экономики республики Раюдину Юсуфову. Они пробудут под арестом до 5 февраля 2019 года. Об этом News.ru сообщил адвокат Дагир Хасавов.
«Суд продлил арест Гамидов и Юсуфову до 5 февраля 2019», — сказал он.
По его словам, предварительное следствие почти завершено и скоро дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.
В феврале сотрудники ФСБ пришли с обысками к фигурантам. 15 марта глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что порядка 100 чиновников в различных сферах были уличены в нарушениях разного характера, при этом перед властями, по его словам, не стоит цель всех посадить.
News.ru: последние новости
Совладельца Bombardier задержали в Литве по запросу России МЧС заявило об отсутствии угроз возле рухнувшей сопки Актриса Галина Тихонова умерла в 31 год
Происшествия , Владимир Васильев , ФСБ , Москва , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по военному сектору Украины
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»45
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко249
В двух российских городах ввели режим «черного неба»5
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников347
Видео
07:01
В РФ признали невозможность объяснить дыру «Союза МС-09»
Наука и техника Технологии
03:15
В Сети заметили напряженность Путина в беседе с Лукашенко
Политика
05:50
Пока вы спали: Как выживают россияне
Общество
09:08
Российским чиновникам прислали корзинки от Сечина
Общество
01:00
Синоптики раскрыли погоду в Москве на Новый год
Погода Новости Москвы
01:20
Лукашенко обратился к Путину с просьбой
Политика В мире
01:51
ВСУ привезли ядовитое вещество под Донецк
В мире Армия
01:59
Сирия стянула войска и танки к границе с Турцией
Армия Войска
00:49
Скандал с отдыхом детей чиновников разрешился
Общество
00:54
Кремль отреагировал на отдых детей чиновников
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение