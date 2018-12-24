Британский турист накачался кокаином и скинулся с балкона отеля

Турист из Великобритании принял наркотики на острове Гран-Кантария ( Испания ) и выпрыгнул с балкона апартаментов. В итоге он отделался незначительными травмами. Об этом сообщает Daily Mail.

Очевидцы сняли инцидент на видео и выложили в сеть. На кадрах видно, как 28-летний мужчина более двух минут ходит за ограждением балкона, затем прыгает с четвертого этажа трехзвездочных апартаментов Apartamentos Tamaran. Британец, которого местные называли сокращенно Ронни (Ronnie R. W.), приземлился на машину Dacia Logan, разбив лобовое стекло.

Как сообщили очевидцы, перед прыжком турист обратился к двум полицейским и попросил вызвать для него скорую помощь. После случившегося мужчина признался представителям Национальной полиции, что за 24 часа до инцидента принимал наркотики, в том числе крэк-кокаин.

В результате британец получил незначительные травмы, однако его состояние оценили как «тревожное» и доставили в больницу.

В августе в поселке Эц Эфраим в израильском регионе Самария выпала с балкона туристка из Колумбии. На место происшествия прибыли медики скорой помощи «Маген Давид Адом». Они оценили травмы пострадавшей как средней степени тяжести и оказали ей первую помощь.