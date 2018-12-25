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Двое подозреваемых в деле о пожаре на шахте в Соликамске арестованы 

RT на русском + ещё 126 1 час назад
Фото: РИА Новости
Соликамский городской суд арестовал двух подозреваемых в деле о пожаре на шахте «Уралкалия», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что для горного мастера Андрея Купришкина и горного мастера Игоря Чукаева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц и 29 суток, до 22 февраля».
Заседание по избранию меры пресечения для начальника объекта шахтостроительного комплекса Андрея Артюхина и начальника участка шахты Максима Канищева продолжается.
22 декабря в строящемся стволе шахты произошло задымление, под землёй находились 17 человек, из них восемь вышли на поверхность, ещё девять горняков оказались заблокированы. Все они погибли.
Коллега погибших шахтёров Венер Загидуллин в беседе с ФАН прокомментировал трагедию в Соликамске.
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Происшествия , Андрей Артюхин , Уралкалий , РИА Новости , Соликамск
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