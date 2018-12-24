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Защита обжаловала приговор экс-офицеру ЧФ России за шпионаж на Украину 

РИА Новости + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Адвокат обжаловал приговор бывшему офицеру Черноморского флота России Леониду Пархоменко, осужденному за государственную измену, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.
В начале декабря Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в передаче секретной информации Украине. Виновным себя бывший офицер не признал. Звания капитана второго ранга запаса его лишили.
"Поступила жалоба от адвоката", — сказала собеседница агентства, добавив, что в ближайшее время ее направят в Верховный суд РФ.
Бывшего сотрудника штаба ЧФ РФ Пархоменко задержали в ноябре 2016 года сотрудники ФСБ России. Чекисты выяснили, что еще в 2003-2005 годах он по заданию Минобороны Украины собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.
Работал штабист небезвозмездно, но какую сумму успел получить, не сообщалось — дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности.
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Происшествия , ФСБ , Министерство обороны , ФСИН , РИА Новости
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