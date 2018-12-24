Защита обжаловала приговор экс-офицеру ЧФ России за шпионаж на Украину

Адвокат обжаловал приговор бывшему офицеру Черноморского флота России Леониду Пархоменко, осужденному за государственную измену, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало.

В начале декабря Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в передаче секретной информации Украине. Виновным себя бывший офицер не признал. Звания капитана второго ранга запаса его лишили.

"Поступила жалоба от адвоката", — сказала собеседница агентства, добавив, что в ближайшее время ее направят в Верховный суд РФ.

Бывшего сотрудника штаба ЧФ РФ Пархоменко задержали в ноябре 2016 года сотрудники ФСБ России . Чекисты выяснили, что еще в 2003-2005 годах он по заданию Минобороны Украины собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.

Работал штабист небезвозмездно, но какую сумму успел получить, не сообщалось — дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности.