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Электричка сошла с рельсов на Кубани 

Lenta.ru + ещё 13 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Два вагона электропоезда сошли с рельсов недалеко от города Туапсе Краснодарского края. Причиной, предположительно, стала сель. Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МЧС.
Инцидент произошел около 6 утра понедельника. Пострадали три человека, добавляет РБК. Их доставили в больницу с переломами.
Всего в составе поезда было четыре вагона, остальные удержались на рельсах. Сотрудники МЧС отметили, что перекрывать движение по железной дороге не пришлось. Ликвидируются последствия аварии.
В апреле сообщалось, что дверь электрички, следовавшей из Москвы, оторвалась от состава и зацепила трех подростков на станции Томилино, а в январе загорелась электричка возле станции Кусково Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД).
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Происшествия , МЧС , РИА Новости , Краснодарский Край , Туапсе
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