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Люди застряли на колесе обозрения в 20-градусный мороз в Иркутске 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: Инцидент | Иркутск, ВКонтакт
Шесть человек около 30-ти минут просидели в кабинках колеса обозрения в Иркутске.
В Иркутске из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения, в кабинках находились люди. Инцидент произошел 23 декабря при том, что температура опустилась вечером до минус 17 градусов.
Как пишет Irk.ru, аттракцион заработал спустя 15 минут, сработал аварийный дизель-генератор. Посетители смогли покинуть кабинки, никто в результате случившегося не пострадал.
«Колесо обозрения на острове Конный в Иркутске остановилось. В этот момент в кабинках колеса находились люди», — написал автор видео.
Отмечается, что в ГУ МЧС по Иркутской области за помощью не обращались.
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