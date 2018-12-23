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Автора «Дневника Хача» задержали в центре Москвы 

Lenta.ru + ещё 11 24 минуты назад
Автора YouTube-канала «Дневник Хача» Амирана Сардарова задержали в центре Москвы. Он опубликовал видео из полицейского автомобиля в Instagram.
Видеоблогер устроил встречу с подписчиками возле Красной площади. Он переоделся в костюм Деда Мороза и раздавал пришедшим айфоны, портативные аккумуляторы и другие подарки. Желающих встретиться с Сардаровым оказалось так много, что они вышли на проезжую часть и перекрыли движение в центре столицы. Сотрудники полиции потребовали освободить дорогу и разойтись.
Сардаров рассказал, что с ним провели профилактическую беседу и отпустили. Он отметил, что впервые попал в отделение полиции.
Амиран Сардаров стал известен благодаря своему YouTube-каналу «Дневник Хача». Его страница насчитывает более трех миллионов подписчиков.
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