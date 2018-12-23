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В Соликамске из шахты подняли тело седьмого погибшего горняка 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю
Спасатели, продолжающие поисковые работы на шахте в Соликамске Пермского края, подняли на поверхность тело седьмого погибшего, сообщили РИА Новости в оперативном штабе.
"На поверхность подняли тело седьмого погибшего", — рассказали агентству в штабе.
Девять строителей ствола № 4 горнорудной шахты ПАО "Уралкалий" погибли в результате пожара, вспыхнувшего утром в субботу на глубине 362 метра. В этот момент на объекте работали 17 человек, восьми из них удалось самостоятельно выбраться на поверхность. Остальных горноспасательные отряды искали на протяжении 20 часов. В течение этого времени спасатели пытались пробиться к месту вероятного нахождения заблокированных под землей людей. Работы осложнялись конструктивными особенностями ствола, которые позволяют опускать в шахту бадью максимум с тремя пассажирами. Несмотря на усилия спасателей, разыскиваемые ими девять человек были найдены погибшими.
На данный момент, после подъема тела седьмого погибшего, под землей остаются тела еще двоих строителей шахты.
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Происшествия , Уралкалий , РИА Новости , Пермский Край , Соликамск
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