Скандал в Клинцах: чиновники из администрации начали увольняться

В администрации города Клинцы ( Брянская область ), чиновники которой отправили своих детей в Турцию по линии благотворительного фонда, произошли изменения. Так, заместитель главы администрации по социальным вопросам, которая и курировала поездку, уволилась, а начальник отдела образования получила выговор.

Как сообщил в воскресенье глава администрации Клинцов Александр Морозов , таковы результаты прокурорской проверки, которая была организована по этому поводу. Он добавил, что замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию, пишет ТАСС

Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в воскресенье, что намерен рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения в должности главы города Клинцы Олега Шкуратова. Его дочь была в составе группы, посетившей Турцию. "Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять", — сказал Богомаз, слова которого приводит "Интерфакс"

В Турцию пригласили 50 человек из Клинцов. Изначально планировалось, что туда поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, но потом городской отдел образования решил изменить состав участников и отправить тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". Как отметил губернатор, 10 человек из этих 50 — это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга: простых сотрудников администрации, полиции и других городских структур.

Со своей стороны мэр Клинцов Шкуратов не видит в своих действиях никаких нарушений и не усматривает признаков превышения должностных полномочий. "7000 детей в городе. Из них поехали 50. Мое мнение: никаких злоупотреблений полномочиями не было", — подчеркнул он.