Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника

Скандал в Клинцах: чиновники из администрации начали увольняться 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В администрации города Клинцы (Брянская область), чиновники которой отправили своих детей в Турцию по линии благотворительного фонда, произошли изменения. Так, заместитель главы администрации по социальным вопросам, которая и курировала поездку, уволилась, а начальник отдела образования получила выговор.
Как сообщил в воскресенье глава администрации Клинцов Александр Морозов, таковы результаты прокурорской проверки, которая была организована по этому поводу. Он добавил, что замечания прокуратуры касались недостаточного информирования населения о поездке в Турцию, пишет ТАСС.
Между тем губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в воскресенье, что намерен рассмотреть вопрос о целесообразности нахождения в должности главы города Клинцы Олега Шкуратова. Его дочь была в составе группы, посетившей Турцию. "Так поступать нельзя — свою дочку не нужно бы направлять", — сказал Богомаз, слова которого приводит "Интерфакс".
В Турцию пригласили 50 человек из Клинцов. Изначально планировалось, что туда поедут дети с ограниченными возможностями по здоровью, но потом городской отдел образования решил изменить состав участников и отправить тех, кто добился "определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности". Как отметил губернатор, 10 человек из этих 50 — это дети чиновников, но чиновников невысокого ранга: простых сотрудников администрации, полиции и других городских структур.
Со своей стороны мэр Клинцов Шкуратов не видит в своих действиях никаких нарушений и не усматривает признаков превышения должностных полномочий. "7000 детей в городе. Из них поехали 50. Мое мнение: никаких злоупотреблений полномочиями не было", — подчеркнул он.
С поездкой детей чиновников из Брянской области в Турцию за счет благотворительного фонда ранее в воскресенье потребовали разобраться в "Единой России". В марте этого года группа детей из Клинцов побывала в турецком городе Демре за счет благотворительного фонда имени трагически погибшего посла РФ в Турции Андрея Карлова. "По странному стечению обстоятельств среди победителей оказались дети чиновников", — отметили в "Единой России".
Вести.Ru: последние новости
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео На аварийной шахте в Соликамске снизились температура и задымление
Комментарии
Происшествия , Александр Богомаз , Андрей Карлов , Александр Морозов , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Брянская Область , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван доход оскандалившегося с отдыхом детей чиновника39
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете340
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН639
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель109
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
01:00
В тамбовском магазине разыгралась драма
Криминал Происшествия
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
20:03
«Сумасшедшие»: Лоза резко осадил лидера «Бумбокса»
Шоу-бизнес Статьи
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
02:14
Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных
Общество Ближний Восток
00:47
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение