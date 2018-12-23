Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Джигарханяна давно нет в живых"
"Джигарханяна давно нет в живых"

Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех 

Вести.Ru 52 минуты назад
В Великобритании отпущены без предъявления обвинений два человека, задержанные ранее по подозрению в причастности к запуску беспилотников в районе лондонского аэропорта Гатвик. На днях этот аэропорт прекратил принимать и отправлять самолеты из-за двух дронов, регулярно появлявшихся над воздушной гаванью, начиная с вечера 19 декабря.
По словам представителя полиции Сассекса Джейсона Тинглея, оба задержанных полностью сотрудничали со следствием и больше не числятся подозреваемыми в инциденте с беспилотниками в Гатвике. Полиция не намерена раскрывать их личности ввиду того, что задержание кого-либо в рамках расследования еще не означает, что задержанные виновны. По информации "Би-Би-Си", это 47-летний мужчина и 54-летняя женщина.
Расследование с целью установления лиц, запускавших беспилотники, будет продолжено, передает РИА Новости. Компания-эксплуатант аэропорта Gatwick Airport Limited предложила награду в 50 тысяч фунтов за информацию, которая поспособствует аресту и наказанию виновников масштабного транспортного хаоса.
За три дня из-за действий неизвестных, запускавших дроны, были отменены или направлены в другие аэропорты около тысячи самолетов, что так или иначе коснулось 140 тысяч авиапассажиров. Прием и отправка самолетов в Гатвике возобновились утром в пятницу, 21 декабря.
Вести.Ru: последние новости
В Люберцах драка местных жителей и автомобилистов попала на видео "Время закончилось": очевидцы сняли на видео пожар на шахте в Соликамске В Одессе нашли цистерну со скелетами
Комментарии
Происшествия , Видео , В мире , Европа , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете105
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН629
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель94
Чиновников накажут за отдых в Турции за счет бедных107
Умер последний участник Варшавского восстания7
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Криминал
03:29
Дроны над Гатвиком: полиция задержала не тех
Происшествия В мире
22:02
Пришедших к Путину «журналистов» обвинили в клевете
Политика Общество
01:15
«Джигарханяна давно нет в живых»
Шоу-бизнес
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Автоспорт
05:03
Дорого и скучно: 5 главных разочарований от Apple
Гаджеты Статьи
02:14
Скандальный тур: дети чиновников отдохнули за счет бедных
Общество Ближний Восток
00:47
В трагедии в Соликамске нашли первых подозреваемых
Происшествия
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение