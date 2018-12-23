«Уралкалий» выплатит по три миллиона рублей семьям погибших на шахте

Семьи погибших при пожаре на шахте в Соликамске получат по 3 миллиона рублей от компании "Уралкалий" , говорится на официальном сайте компании.

"Компанией "Уралкалий" принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В субботу в 10.04 мск при производстве работ вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Из района задымления на поверхность были выведены 8 человек, 9 человек остались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна. В ходе спасательной операции горноспасатели предпринимали шесть попыток добраться до предполагаемого места нахождения людей. Однако спуск на место оказался осложнен деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью.

На данный момент тела всех девяти оставшихся под землей горняков найдены.