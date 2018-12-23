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«Уралкалий» выплатит по три миллиона рублей семьям погибших на шахте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семьи погибших при пожаре на шахте в Соликамске получат по 3 миллиона рублей от компании "Уралкалий", говорится на официальном сайте компании.
"Компанией "Уралкалий" принято решение осуществить единовременную выплату семье каждого погибшего. Размер выплаты составит 3 миллиона рублей", — говорится в сообщении.
В субботу в 10.04 мск при производстве работ вспыхнул пожар на строящемся стволе № 4 рудника горнорудной шахты ПАО "Уралкалий". Из района задымления на поверхность были выведены 8 человек, 9 человек остались под землей на глубине 364 метров. Связь с ними была потеряна. В ходе спасательной операции горноспасатели предпринимали шесть попыток добраться до предполагаемого места нахождения людей. Однако спуск на место оказался осложнен деформацией конструкций ствола, продолжающимся горением и сильной задымленностью.
На данный момент тела всех девяти оставшихся под землей горняков найдены.
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Происшествия , Уралкалий , Соликамск
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