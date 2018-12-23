Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В деле о пожаре в соликамской шахте появились первые подозреваемые 

Ведомости 24 минуты назад
Фото: МЧС/ТАСС
По делу о пожаре в шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре человека, все они являются сотрудниками подрядной организации — федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства №30» (УС-30).
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дело передано в центральный аппарат СКР.
В качестве подозреваемых задержаны горные мастера УС-30 Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса, где произошел пожар, Андрей Артюхин.
Ведомости: последние новости
В деле о пожаре в соликамской шахте появились первые подозреваемые Следователи возбудили дело о гибели рабочих при пожаре в шахте в Соликамске Союзники США критикуют Трампа за решение вывести войска из Сирии
Происшествия , Андрей Артюхин , СКР , Уралкалий , Соликамск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
УПЦ заявила о надвигающейся угрозе211
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске21
В Крыму жестко отреагировали на резолюцию ООН589
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель44
Умер последний участник Варшавского восстания4
Видео
00:47
Путин дал поручение после трагедии в Соликамске
Происшествия Общество
00:44
Массовая драка в Люберцах попала на видео
Происшествия Криминал
01:26
Барбара Брыльска рассказала о жестокости врачей
Шоу-бизнес
01:32
Минобороны опубликовало видео ко Дню дальней авиации
Армия Оружие
00:55
США испытали две «царь-бомбы»
Оружие Армия
02:58
Украина испугалась «кровавого замеса» с Россией
Конфликты Армия
00:57
Илон Маск оценил российский ракетный двигатель
Наука и техника
00:47
Пожар на шахте «Уралкалия»: найдены тела рабочих
Происшествия Статьи
00:49
«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Политика Конфликты
00:16
Порошенко возмутил гуляниями в элитном ресторане
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение