По делу о пожаре в шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре человека, все они являются сотрудниками подрядной организации — федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства №30» (УС-30).
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дело передано в центральный аппарат СКР.
В качестве подозреваемых задержаны горные мастера УС-30 Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса, где произошел пожар, Андрей Артюхин.