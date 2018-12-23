Житель Башкирии угнал машину с пассажирами

Житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат, не став глушить машину и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в авто сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.

Ситуация осложнилась тем, что в машине в момент угона находились жена и 16-летний сын водителя. Далеко уехать преступнику не удалось — через несколько метров он не справился с управлением и врезался в здание.

Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев заведенную машину, задержанный решил покататься на ней. Мужчину поместили под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает Башкортостан 24.

Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об угоне правоохранителям сообщил 32-летний москвич.