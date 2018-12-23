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Житель Башкирии угнал машину с пассажирами 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Житель Стерлитамака остановил машину возле дома, чтобы снять деньги через банкомат, не став глушить машину и вынимать ключи из зажигания. В этот момент в авто сел неизвестный мужчина и попытался её угнать.
Ситуация осложнилась тем, что в машине в момент угона находились жена и 16-летний сын водителя. Далеко уехать преступнику не удалось — через несколько метров он не справился с управлением и врезался в здание.
Прибывшие на место полицейские установили, что 34-летний угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения. Увидев заведенную машину, задержанный решил покататься на ней. Мужчину поместили под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщает Башкортостан 24.
Ранее News.ru писал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который в Раменском районе Москвы украл автомобиль, а спустя время вернул обратно на парковку. Об угоне правоохранителям сообщил 32-летний москвич.
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Происшествия , Криминал , Башкортостан , Стерлитамак
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