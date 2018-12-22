«Уралкалий» назвал возможную причину пожара в шахте в Соликамске

Андрей Сидоров. Возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края , вероятнее всего, связано со строительными работами, заявил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия"

Утром в субботу на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе при производстве работ произошел пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, девять человек по-прежнему остаются в шахте. Связи с горняками до сих пор нет.

"О предварительных причинах ЧП сейчас говорить трудно, этим будет заниматься специально организованная комиссия. Полагаю, что как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах. Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям".

По его словам, на месте работает оперативная группа, губернатор края, а также гендиректор "Уралкалия".