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«Уралкалий» назвал возможную причину пожара в шахте в Соликамске 

Р-Спорт 29 минут назад
Возникновение пожара в шахте в Соликамском районе Пермского края, вероятнее всего, связано со строительными работами, заявил начальник управления по связям с общественностью "Уралкалия" Андрей Сидоров.
СК посчитал шахтеров в Соликамске погибшими
Утром в субботу на строящемся стволе рудника горнорудной шахты "Уралкалий" в Соликамском районе при производстве работ произошел пожар. Из района задымления на поверхность были выведены восемь человек, девять человек по-прежнему остаются в шахте. Связи с горняками до сих пор нет.
"О предварительных причинах ЧП сейчас говорить трудно, этим будет заниматься специально организованная комиссия. Полагаю, что как только закончится спасательная операция и будет ясна судьба этих девяти рабочих, тогда уже можно будет говорить о каких-то выводах. Вероятнее всего, это возгорание связано — и задымление, которое, собственно, и создает самую большую опасность в шахте, — оно связано именно с проведением строительных работ. Но пока утверждать что-то сложно", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "вероятность того, что все хорошо, стремится к минимальным показателям".
По его словам, на месте работает оперативная группа, губернатор края, а также гендиректор "Уралкалия".
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Происшествия , Видео , Андрей Сидоров , Уралкалий , Пермский Край , Соликамск
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