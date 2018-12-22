Самогонный аппарат обрушил стену в жилом доме в Москве

Причиной хлопка в квартире жилого дома на Туристской улице в Москве стал взрыв самогонного аппарата.

Сейчас жилец квартиры даёт объяснения сотрудника полиции. В то же время коммунальщики выносят с этажа обломки.

Ранее источники News.ru сообщили, что обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей произошло по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1. Пострадавших в результате инцидента не было.