Причиной хлопка в квартире жилого дома на Туристской улице в Москве стал взрыв самогонного аппарата.
Дистиллятора располагался на кухне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас жилец квартиры даёт объяснения сотрудника полиции. В то же время коммунальщики выносят с этажа обломки.
Ранее источники News.ru сообщили, что обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей произошло по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1. Пострадавших в результате инцидента не было.