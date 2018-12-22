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Самогонный аппарат обрушил стену в жилом доме в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Причиной хлопка в квартире жилого дома на Туристской улице в Москве стал взрыв самогонного аппарата.
В жилом доме в Москве произошел взрыв
Дистиллятора располагался на кухне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сейчас жилец квартиры даёт объяснения сотрудника полиции. В то же время коммунальщики выносят с этажа обломки.
Ранее источники News.ru сообщили, что обрушение стены межквартирного холла и двух металлических дверей произошло по адресу: улица Туристская, дом 31, корпус 1. Пострадавших в результате инцидента не было.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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