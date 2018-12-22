Туриста из России подозревают в ограблении банка на Шпицбергене

Полиция норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего россиянина в ограблении банка, он арестован, сообщается на сайте губернатора архипелага.

Ограбление произошло в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge в норвежском Лонгьире. Отмечается, что вооруженный человек ворвался в банк и вынес примерно 70 тысяч норвежских крон (более 500 тысяч рублей).

"Гражданин России, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, пришел в банк в пятницу около 10.40 утра и потребовал 70 тысяч крон. При себе у мужчины было ружье, которое он взял напрокат на законных основаниях в Лонгьире", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину быстро задержали, деньги возвращены в банк. В субботу задержанного доставили в Тромсё, где суд принял решение заключить его под стражу на четыре недели.