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Туриста из России подозревают в ограблении банка на Шпицбергене 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: © Fotolia / Nomad_Soul
Полиция норвежского Лонгьира на Шпицбергене подозревает 29-летнего россиянина в ограблении банка, он арестован, сообщается на сайте губернатора архипелага.
На Шпицбергене впервые попытались ограбить банк
Ограбление произошло в пятницу в Sparebank 1 Nord-Norge в норвежском Лонгьире. Отмечается, что вооруженный человек ворвался в банк и вынес примерно 70 тысяч норвежских крон (более 500 тысяч рублей).
"Гражданин России, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, пришел в банк в пятницу около 10.40 утра и потребовал 70 тысяч крон. При себе у мужчины было ружье, которое он взял напрокат на законных основаниях в Лонгьире", — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчину быстро задержали, деньги возвращены в банк. В субботу задержанного доставили в Тромсё, где суд принял решение заключить его под стражу на четыре недели.
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