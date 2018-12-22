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Опубликованы первые кадры с места пожара на шахте в Соликамске 

ТК «Звезда» 1 час назад
В шахте на глубине в несколько сотен метров под землей остаются заблокированными девять человек.
На шахте в Соликамске уже более шести часов продолжается пожар. Сейчас на глубине в несколько сотен метров под землей заперты девять человек. Шансы на спасение заблокированных шахтеров невысоки. Об этом рассказал руководитель подрядной организации.
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По его словам, у шахтеров есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но, к сожалению, все время действия этих комплектов уже вышли.
Как «Звезде» сообщил источник, в шахту спускалась пожарная машина, которая пыталась залить огонь водой. Однако когда через некоторое время машину поднимали на поверхность, очевидцы заметили, что краска на ней вся выгорела и облупилась, что говорит о сильном жаре в шахте. Кислорода в шахте осталось минимальное количество, поэтому спасатели не берутся делать каких-то прогнозов.
Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место происшествия в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Он возглавит оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации. Вместе с ним на место прибыли исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Шамиль Биктаев и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.
В субботу десять человек оказались заблокированы в шахте Соликамска. Речь идет о руднике «Уралкалия», где произошел пожар на глубине более 300 метров. СК Рф начал проверку.
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Комментарии19
Происшествия , Видео , Максим Решетников , СКР , Уралкалий , Соликамск
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