Опубликованы первые кадры с места пожара на шахте в Соликамске

В шахте на глубине в несколько сотен метров под землей остаются заблокированными девять человек.

На шахте в Соликамске уже более шести часов продолжается пожар. Сейчас на глубине в несколько сотен метров под землей заперты девять человек. Шансы на спасение заблокированных шахтеров невысоки. Об этом рассказал руководитель подрядной организации.

По его словам, у шахтеров есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но, к сожалению, все время действия этих комплектов уже вышли.

Как «Звезде» сообщил источник, в шахту спускалась пожарная машина, которая пыталась залить огонь водой. Однако когда через некоторое время машину поднимали на поверхность, очевидцы заметили, что краска на ней вся выгорела и облупилась, что говорит о сильном жаре в шахте. Кислорода в шахте осталось минимальное количество, поэтому спасатели не берутся делать каких-то прогнозов.

Ранее сообщалось, что губернатор Пермского края Максим Решетников прибыл на место происшествия в шахте «Уралкалия» в Соликамске. Он возглавит оперативный штаб по решению возникшей чрезвычайной ситуации. Вместе с ним на место прибыли исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Шамиль Биктаев и руководитель краевого Центра медицины катастроф Олег Федоткин.