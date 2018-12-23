Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске

«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю», — заявил чиновник.

Катастрофа на промышленном объекте «УС-30» произошла 22 декабря 2018 года. Запертыми на глубине свыше 350 метров оказались девять горняков. Все они погибли.