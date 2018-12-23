Шансов спасти девятерых заблокированных в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске строителей нет. Об этом в воскресенье сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на своей странице в Instagram.
"Было сделано все возможное для вызволения девяти строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят — шансов нет", — сообщил глава Прикамья.
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Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется. Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
Решетников также выразил соболезнования семьям и близким запертых в шахте рабочих и сообщил, что родным и близким будет оказана вся возможная помощь.
"Отдал соответствующие распоряжения министерствам, борьба с пожаром в шахте продолжается", — сообщил глава Пермского края.
О ЧП в шахте
Задымление в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло в субботу, 22 декабря, около 10:04 мск. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, в зоне задымления остались заблокированными девять человек.
По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.
На месте работают горноспасатели, но из-за высокой температуры и сильного задымления они шесть раз не могли спуститься на необходимую глубину. Губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил работу оперативного штаба, который был создан на месте ЧП.
Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть 3 и более человек").