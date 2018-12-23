Губернатор Пермского края: шансов спасти горняков в шахте в Соликамске нет

Решетников также выразил соболезнования семьям и близким запертых в шахте рабочих и сообщил, что родным и близким будет оказана вся возможная помощь.

"Отдал соответствующие распоряжения министерствам, борьба с пожаром в шахте продолжается", — сообщил глава Пермского края.

О ЧП в шахте

Задымление в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске произошло в субботу, 22 декабря, около 10:04 мск. Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, в зоне задымления остались заблокированными девять человек.

По словам представителей "Уралкалия", задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

На месте работают горноспасатели, но из-за высокой температуры и сильного задымления они шесть раз не могли спуститься на необходимую глубину. Губернатор Пермского края Максим Решетников возглавил работу оперативного штаба, который был создан на месте ЧП.