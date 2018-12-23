Среди девяти строителей, застрявших в шахте в Пермском крае после пожара и задымления, оказались уроженцы трех регионов, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.
"Из этих девяти ребят пятеро — пермяки: четверо ребят из Соликамска, один парень из поселка Сараны, Горнозаводский район. Трое ребят из Башкирии, один парень из Краснодарского края", — сказал он на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.
Он подчеркнул, что шахта, на которой произошло происшествие, не эксплуатировалась, а строилась.
"Там строители работали. Строительно-подрядная организация — федеральное государственное унитарное предприятие "Управление строительства №30" (УС-30), подведомственное Главному управлению специальных программ России. Иными словами, очень мощная, серьезная структура, которая занимается именно шахтными работами, занимается профессионально, и шахта для строительства была передана со стороны "Уралкалия" именно этой организации" — заявил Решетников.