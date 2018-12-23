Среди заблокированных в пермской шахте оказались уроженцы трех регионов

Среди девяти строителей, застрявших в шахте в Пермском крае после пожара и задымления, оказались уроженцы трех регионов, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников

"Из этих девяти ребят пятеро — пермяки: четверо ребят из Соликамска, один парень из поселка Сараны, Горнозаводский район. Трое ребят из Башкирии, один парень из Краснодарского края", — сказал он на видео, которое опубликовал на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что шахта, на которой произошло происшествие, не эксплуатировалась, а строилась.