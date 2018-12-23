Спасатели обнаружили тела восьми рабочих, погибших в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» в Пермском крае. Об этом агентству ТАСС сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.
Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.