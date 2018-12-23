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Найдены тела восьми погибших в шахте «Уралкалия» рабочих 

Lenta.ru + ещё 127 29 минут назад
Фото: Максим Решетников / Instagram
Спасатели обнаружили тела восьми рабочих, погибших в результате пожара на шахте компании «Уралкалий» в Пермском крае. Об этом агентству ТАСС сообщили в правительстве региона.
Уточняется, что два тела были найдены на первом уровне, на втором и третьем уровнях — еще шесть трупов. Судьба девятого пропавшего неизвестна, для его поисков спасатели готовятся еще к одному спуску.
Ранее 23 декабря губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов вызволить заблокированных горняков живыми не осталось.
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Происшествия , Пожары , Максим Решетников , Уралкалий
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