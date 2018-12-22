Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы. Погибли не менее 6 человек, 13 пострадали.
По данным телеканала, целью второго взрыва был первый заместитель губернатора по безопасности региона Банадир Мохамед Тулах (Mohamed Tulah). Его телохранители погибли при взрыве. О состоянии самого Тулаха не сообщается.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.