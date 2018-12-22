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В Могадишо прогремел второй взрыв, сообщили СМИ 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: AFP 2018 / Mohamed Abdiwahab
Второй за субботу взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо, сообщает местный телеканал Dalsan TV.
Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы. Погибли не менее 6 человек, 13 пострадали.
По данным телеканала, целью второго взрыва был первый заместитель губернатора по безопасности региона Банадир Мохамед Тулах (Mohamed Tulah). Его телохранители погибли при взрыве. О состоянии самого Тулаха не сообщается.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
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Происшествия , Африка , В мире , ООН , Аш-Шабаб , Аль-Каида , Могадишо , Сомали
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