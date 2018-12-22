В Могадишо прогремел второй взрыв, сообщили СМИ

Второй за субботу взрыв прогремел в столице Сомали Могадишо , сообщает местный телеканал Dalsan TV.

Ранее сообщалось, что машина со взрывчаткой подорвалась у КПП неподалеку от здания Национального театра в центре столицы. Погибли не менее 6 человек, 13 пострадали.

По данным телеканала, целью второго взрыва был первый заместитель губернатора по безопасности региона Банадир Мохамед Тулах (Mohamed Tulah). Его телохранители погибли при взрыве. О состоянии самого Тулаха не сообщается.