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Полиция задержала подозреваемого в похищении москвички 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в попытке похищения женщины в московском районе Молжаниново.
По данным источника в правоохранительных органах, сообщение о происшествии на улице Синявинская поступило 21 декабря.
«Неизвестный насильно посадил 32-летнюю женщину в автомобиль ВАЗ 21 150, после чего скрылся», — рассказал он.
Полицейский отметил, что в связи со случившимся в городе был объявлен план «Перехват».
Автомобиль злоумышленника был обнаружен на 65-м км МКАД. Сотрудники ДПС спасли женщину и арестовали водителя.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека», передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что массовую драку устроили посетители кафе в московском районе Солнцево. Инцидент с участием более 10 человек произошёл на улице Богданова, где расположено кафе «Солнечный очаг».
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Происшествия , Криминал , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
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