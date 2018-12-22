Упал с лестницы? Как россиянин погиб во львовской тюрьме

Россиянин Валерий Иванов , служивший добровольцем на стороне самопровозглашенной ЛНР и погибший в колонии во Львовской области, мог быть убит. С таким предположением выступил МИД России . В ведомстве отметили, что вскрытие выявило у погибшего россиянина многочисленные повреждения, в том числе, переломы ребер и черепно-мозговую травму. Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Иванов погиб в результате несчастного случая.

Россиянин Валерий Иванов, погибший в тюрьме во Львовской области, мог быть убит. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что 10 декабря в Генконсульство России во Львове поступила информация о смерти гражданина России Валерия Иванова. Мужчина отбывал наказание во львовской колонии «за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны». Ранее он участвовал в конфликте на востоке Украины на стороне ЛНР.

Как пояснили в МИД, после получения информации российские дипломаты незамедлительно направились в Дрогобычскую исправительную колонию №40.

Начальник учреждения сообщил им, что россиянин умер в результате падения с лестницы-стремянки во время замены лампочки.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова также ранее заявила, что мужчина погиб случайно, ударившись затылком.

«Иванов, находясь в комнате отдыха для заключенных, решил закрутить лампочку, которая перегорела. Для этого он залез на складную лестницу, однако не удержался и упал на спину», — пояснила она.

Отмечалось, что окончательные результаты судмедэкспертизы будут представлены через месяц.

Однако в российском МИД эту версию поставили под сомнение.

«… по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе, перелома четырех ребер и закрытой черепно-мозговой травмы. Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина», — поясняется в сообщении ведомства.

На данный момент по факту гибели россиянина продолжается досудебная проверка. Генконсульство России контактирует со следователем украинской полиции, который ведет это дело. В МИД также рассказали, что сотрудники Генконсульства связались с родственниками Иванова и оказывают им необходимую помощь, в частности, в решении вопросов, связанных с передачей тела для похорон.

«Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина», — указали в МИД.

Смерть Валерия Иванова также прокомментировала представитель самопровозглашенной ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева. По ее словам, россиянин, воевавший добровольцем в Донбассе, скончался после побоев в карцере. Кобцева рассказала, что за несколько недель до гибели она общалась с заключенным по телефону. При этом представитель ЛНР обвинила в гибели россиянина лично украинского президента Петра Порошенко . Именно по поручению главы государства Иванова исключили из списка пленных, подлежащих обмену, поясняла она.

«Сейчас я могу уверенно говорить, что его кровь на руках [представителя Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирины] Геращенко и [президента Украины Петра] Порошенко, по указке которого она ровно год назад в числе пяти человек вычеркнула его фамилию, как и других наших добровольцев, из списка обмена», — заявила Кобцева.

Журналист Алексей Топоров на своей странице в фейсбуке рассказал, что Валерий Иванов родом из Архангельской области. Он служил десантником и участвовал в чеченской войне, утверждает Топоров. В Донбасс Иванов отправился добровольцем, затем попал в плен и был приговорен к 12 годам лишения свободы украинским судом.

Иванова должны были обменять еще в конце 2017 года, однако в последний момент «отправили назад», отметил Топоров.

«Появилась информация о том, что Валерия Иванова — убили… Он погиб от побоев охранников колонии, после избиения он был помещен в карцер, где не получал должной медицинской помощи. Скончался от полученных травм», — заявил журналист.

13 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова также прокомментировала информацию о гибели россиянина во львовской тюрьме. Уже тогда представитель ведомства предположила, что Иванова могли избить до смерти.

«Смерть россиянина наступила в помещении по воспитательной работе, что не исключает применения к нему просто физического насилия», — сказала Захарова, потребовав у украинских властей «провести тщательное и объективное расследование случившегося».

При этом украинский портал «Факты» ранее заявлял, что тело Валерия Иванова находится в Дрогобычской исправительной колонии №40, а российское консульство во Львове якобы длительное время не может переправить его на родину.