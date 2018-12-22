Мужчина залез на рождественскую ель возле Белого дома в Вашингтоне

Мужчину отправили на психиатрическое освидетельствование после того, как он залез на главную рождественскую ель США , находящуюся в парке неподалеку от Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщил телеканал NBC 4 со ссылкой на заявление полиции.

Полиция прибыла к елке, когда мужчина уже забрался на 4-5 метров наверх. По словам правоохранителей, тот находился в состоянии эмоционального потрясения. Стражи порядка вели с ним переговоры, призывая спуститься. В конце концов мужчина слез, после чего его передали в руки медиков.

Мужчина не пострадал, но были повреждены некоторые огни на ели.

Территория вокруг главного рождественского символа страны закрыта до вечера.

Ель возле Белого дома не привозят, она растет прямо в парке. Нынешнее дерево было высажено в октябре 2012 года. По традиции, огни на елке зажигает американский президент. В этом году Дональд и Меланья Трамп провели этот ритуал 29 ноября.